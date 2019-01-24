Галкин заменит Путина?: Пугачева могла отправить Собчак к Зеленскому для заимствования образа президента-юмориста

Вчера, 23:44

Алла Борисовна готовится стать Первой леди России, а недвижимость в Греции и Швейцарии, как и гражданство в ЕС нужны на случай провала, предполагаю пользователи. Амбиции Примадонны могут простираться гораздо дальше, чем принято думать, а опыт выборов в соседнем государстве сложно переоценить, тем более если их будет лично наблюдать экс-кандидат в президенты.

Недавний визит на Украину Ксении Собчак некоторые аналитики связывают с предвыборной кампанией Владимира Зеленского. Этот популярный комик и успешный менеджер вошел в тройку лидеров на пост главы Украины и его шансы на успех высоко оценивают политологи. Но, несмотря на популярность, Зеленский может упустить свой шанс, став жертвой интриг опытных политиков, которые имеют в своем арсенале не один подлый прием, а также ресурсы иностранных «доброжелателей». Поэтому помощь бывшего кандидата в президенты начинающему политику очень бы пригодилась, а Собчак мог бы пригодиться бесценный опыт продвижения такого кандидата для, например, заимствования образа президента-юмориста.

Ксения Собчак объяснила свою поездку в Киев желанием повидаться с друзьями, но как отметили в Сети, это может быть не единственная цель. Юзеры заметили, что привычная всем неприязнь Пугачевой к Собчак начала проходить еще в начале 2018 года, когда Алла Борисовна поддержала телеведущую в ее противостоянии с Жириновским. Но это не главное – Пугачева никогда не интересовалась политикой, а тут она и Собчак поддержала и о Путине и правительстве высказала свое нелестное мнение. Многие поклонники связывали такое интерес к политике с санкциями и опасениями потерять активы в Европе и США, но Пугачева продолжает покупать недвижимость в ЕС, значит дело не в санкциях.

Дело в самой политике, считают некоторые эксперты. Пугачева давно решила расширить сферу своего влияния, поэтому могла отправить Собчак к Зеленскому для заимствования образа президента-юмориста, предполагают аналитики. В качестве аргумента, они напоминают, что Зеленский недавно сыграл роль президента Украины в сериале «Слуга народа». После выхода двух первых сезонов он отрицал свое намерение баллотироваться в президенты, но время все расставило по местам. Нечто похожее делал и Максим Галкин несколько лет назад. В один из Новогодних вечеров он, после выхода накануне «Прямой линии» с президентом, подвел собственные шуточные итоги года. Галкин не только выслушал своих «избирателей», но и провел работу с провинившимися губернаторами, которых сыграли Антон Макарский, Сергей Астахов и Игорь Лифанов. Возможно, это просто совпадение, но история показывает, что любое совпадение часто имеет в основе тщательно подготовленную базу.

Станет ли Зеленский президентом Украины, и заменит ли Галкин Путина на посту главы государства предсказать не возможно, но такое аргументы наводят на мысль, что популярность и тщательная подготовка могут помочь комикам если и не стать президентами, то уж по меньшей мере занять лидирующие позиции в политике.