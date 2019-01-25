«Пристанище для беглых политиков»: Осуждённый в Украине Янукович попадёт в Госдуму РФ по типу Поклонской - политолог

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«Легитимному» светит тихое и спокойное место в Госдуме после выписки с больницы. Януковичу придётся доказывать верность покрывающей его России под страхом депортации. Обезопасить себя от возможных проблем с Путиным беглец сможет, став частью правительства, как в своё время сделала Поклонская. Необходимо только одно – пару громких заявлений в год и пиар.

Сегодня в Оболонском районном суде Киева рассматривали дело беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. «Легитимного» заочно приговорили к 13 годам за государственную измену и за пособничество при ведении агрессивной войны. Теперь Янукович не просто подозреваемый, а официально преступник. Однако какое будущее ждёт Виктора Фёдоровича в действительности, и сможет ли он понести наказание? Ответить на этот вопрос старались многие эксперты, и один из них недавно опубликовал свой прогноз в Сети.

Политолог считает, что теперь Януковичу закрыт совершенно любой выезд из России, ведь любая страна Европы сразу же задержит и передаст его официальным властям Киева согласно Европейской конвенции о выдачи правонарушителей 1957 года. По словам эксперта, опасность может ждать «легитимного» даже и в самой России, и если у него возникнут хоть какие-то проблемы и противоречия с защищающими его властями, то беглеца сразу же могут отправить на родину.

По словам адвоката Виктора Януковича Виталия Сердюка, бывший украинский президент сейчас проходит реабилитацию в одной из российских клиник. Там его прооперировали из-за травмы позвоночника и колена, которые президент-беглец получил после игры в теннис.

Политолог считает, «самое интересно» начнётся после выздоровления «легитимного», ведь ему нужно будет как-то защищаться и доказывать России и её руководству свою необходимость. Возможно, осуждённый в Украине Янукович и вовсе попадёт в Госдуму РФ, чтобы показать свою приверженность Путину, и сделает это он по типу Поклонской.

Виктор Фёдорович найдёт, так сказать, пристанище для беглых политиков, ведь и депутат Поклонская является фигурантом нескольких уголовных дел, заведённых на неё в Украине. При этом она смогла попасть в Госдуму, делая несколько резонансных заявлений за год и просто оставаясь на слуху, уверен политолог.

Сама Поклонская уже отметила, что Януковича предателем не считает, так как в момент его госизмены и побега была подчинённой. При этом, она сожалеет, что «легитимный» не смог годах и решить конфликт в Украине.

Таким образом, политолог уверен, что Януковичу светит «тихое и спокойное» место в Госдуме России. Так он сможет ни только доказать верность покрывающей его стране, но и обезопасит себя от возможных конфликтов с руководством и депортации в Украину.