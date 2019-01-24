«Сценарий 2013»: Порошенко будет свергнут из-за разрыва отношений с Россией и дискредитации Украины в глазах Европы

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У нынешнего президента нет ни единого шанса остаться у власти, считают аналитики, так как он получил в руки абсолютное поле для деятельности, но ввиду собственных просчетов упустил все шансы на получение признания населения и теперь, как ни иронично, его может постигнуть судьба Януковича.

В Украине уже совсем скоро состоятся выборы в президенты Украины. В качестве кандидатов уже зарегистрировано 12 политиков: Игорь Шевченко, Виталий Скоцик, Андрей Садовой, Анатолий Гриценко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Евгений Мураев, Виталий Куприй, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Роман Насиров и Александр Шевченко. На рассмотрении пока находятся кандидатуры Олега Ляшко, Александра Вилкула, Ильи Киви, Аркадия Корнацкого, Юлии Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Александра Мороза, Руслана Кошулинского, Константина Черкасова, Александра Приданова и Виктора Лебединца.

Среди кандидатов не видно нынешнего президента Украины Петра Порошенко. Аналитики уверены, что политик не имеет практически ни единого шанса на победу. По их мнению, он получил в руки государство, которое могло быть построено заново, чтобы укрепить свои позиции на международной арене. Однако, Порошенко, пребывая в собственном «иллюзорном» мире, выбрал путь военных действий и полной дискредитации Украины как страны в глазах европейской общественности.

Разве украинское население добилось того, чего хотело в 2013 году, свергая Виктора Януковича? Абсолютное нет. Так как Украина так и не получила членство в ЕС, приобрела экономическую разруху, которую необходимо ликвидировать, но в ближайшие годы этого будет тяжело достигнуть. При этом его пиар-кампании абсолютно глупы и безрассудны порой. Некоторые аналитики предполагают, что президент решил сэкономить на специалисте и самостоятельно планирует что и как он будет делать, что практически всегда оборачивается неудачей.

А что же в итоге? В сухом остатке Порошенко подходит к выборам в том же состоянии, в котором Янукович подошел к Майдану. Вроде бы власть прибрана к рукам, оппозиция дезорганизована, но реального ничего нет. Чиновники на местах зависят не от президента, а от местных «кланов». Телеканалы под контролем олигархов. А Коломойскому вообще развязали руки и он практически в открытую говорит о том, что поддержит любого кандидата, оппозиционного нынешнему правительству. С Европой отношения на грани разрыва. Журналисты и молодежь президента презирают, население — ненавидит. Даже удивительно, насколько все это повторяет сценарий 2013 года. С разницей лишь в том, что Ростов для Порошенко— не вариант.

Таким образом, аналитики считают, что Порошенко будет свергнут из-за разрыва отношений с Россией и дискредитации Украины в глазах Европы, так как не имеет должной поддержки ни среди населения, ни среди политиков, ни среди СМИ. Безусловно, деньги могут повлиять на его будущее избрание, но «провернуть» это будет достаточно сложно, по мнению специалистов.