Пегов - тот еще Петросян: Украинцы поверили в приезд сбежавшего из Венесуэлы Мадуро

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Николас Мадуро, как оказалось, имеет российское происхождения и зовут его на самом деле Алексей Леонков. Украинские СМИ приняли российского военного эксперта за президента Венесуэлы из-за банальной шутки военного корреспондента Семена Пегова.

Недавно Семен Пегов, российский военный корреспондент выложил фото с военным экспертом Алексеем Леонковым, указав, что президент восставшей Венесуэлы уже в Москве и готовится к эфиру. Ряд украинских СМИ поверили в данную новость, поскольку сходство двух мужчин оказалось поразительным. В заголовках интернет-изданий и телеграм-каналов данная шутка была выдана за правду.

Вероятно, Пегов - тот еще Петросян, раз решился в шутку посмеяться над пользователями сети. Но что это воспримут всерьез, пожалуй, не ожидал - вероятнее всего, он рассчитывал на шуточные комментарии под постом в связи с актуальностью темы, но подпись приобрела совершенно новые обороты и распространилась за пределами Российской Федерации. Оказалось, что украинцы действительно поверили в приезд сбежавшего из Венесуэлы Мадуро, поскольку в лицо российского военного эксперта в соседней стране мало кто знает.