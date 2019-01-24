В сети высмеивают Порошенко, заправившего в штаны пиджак

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Президент Украины стал законодателем моды, что вызвало массу шуток в сети. На встречу в Израиле со спикером Кнессета Порошенко так спешил, что заправил пиджак в штаны.

Украинцы шокированы, куда же смотрит Марина Порошенко. Ее супруг президент Украины, но выглядит довольно помято и непрезентабельно, а во время визита в Израиль он вообще стал законодателем моды. Такой информацией поделилась блогер и общественная активистка Татьяна Монтян.

На встрече с Юлием Эдельштейном Петр Алексеевич предстал просто в нелепом виде, что вызвало смех и шквал фантазии у пользователей. Складки костюма на фигуре Порошенко на снимке выглядят так, будто пиджак заправлен в трусы. Монтян оценила нелепый вид Порошенко на встрече в Иерусалиме, но больше всего она удивилась тому, как фотографию опозорившегося политика одобрила пресс-служба президента, и как она появилась на официальном сайте главы Украины.

Кадр вызвал бурную реакцию среди пользователей Сети. Многие напомнили, что президент нередко появляется в странном и неопрятном виде, и сделали вывод, что подобный наряд — часть его имиджа. Напомним, что в ноябре прошлого года также политика высмеяли за появление в Париже в мятых брюках по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. На это обратили внимание журналисты.