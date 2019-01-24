«Как зовут Медведева?»: Россияне пытаются выяснить настоящее имя премьер-министра России

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Владимира Путина россияне всегда подозревали в «подмене личности». Теперь же объектом обсуждений оказался премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Самым популярным запросом в Google вместе с именем и фамилией Дмитрий Медведев оказался вопрос настоящего ФИО действующего премьера России. В отличие от Путина, Медведев не был агентом КГБ и не имел связей со спецслужбами. Свою карьеру политика действующий премьер-министр начинал с должности советника первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Вскоре Медведев вошел в состав Комитета петербургской мэрии по внешним связям и оказался подчиненным Владимира Путина. Судя по комментариям коллег политиков, Медведев имеет податливый характер, именно поэтому властному Путину всегда было комфортно с ним работать. Однако некоторые характеризуют его как достаточно стабильного человека, на чье мнение практически невозможно повлиять.

Однако слишком уж близкие отношения Медведева и Путина, вероятно, натолкнули сотни россиян на мысль, что премьер-министр может носить другое имя, совсем не то, о котором известно всей России. Поисковые запросы в Google показывают, что чаще всего пользователи интересуются «Как зовут Медведева?», «Дмитрий Медведев настоящее имя». Судя по таким запросам, россияне пытаются выяснить настоящее имя премьер-министра России.

Также ранее высказывались предположения, что Медведев - это точно псевдоним. Его он взял, так как Россия у иностранцев например чаще ассоциируется именно с медведями. Но имя Дмитрий носит греческие корни, если бы Медведев хотел заменить и его, вероятно выбрал бы исконно русское имя, например Светополк или Велимир. Если же Медведев на самом деле прячется под псевдонимом, то скорее всего его имя является настоящие, а вот фамилия - это вопрос, который останется за рамками Кремлёвской стены.