«Слуга народа» в деле: Зеленский лично вышел чистить снег на улицах Киева

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Пока большие политики на завтраках в Давосе говорят - слуга народа Зеленский делает.

В эти дни проходит всемирный экономический форум в Давосе, где собрались лидеры стран и большие политики для обсуждения экономического положения в мире. Тем временем, на улицах Киева кандидат из народа не теряет времени даром, а от слов переходит к делу. Владимир Зеленский, вооружившись лопатой, со своей командой вышли на улицы убирать снег.

Это вызвало бурю положительных отзывов и комментариев среди граждан и фанатов Зеленского. Сам же слуга народа о своём деле сказал так: «Почистим страну. Начнём со снега». Акцентируя внимание на том, что страна в снегу, его никто не убирает, а обещания поддерживать улицы городов в прядке были - Зеленский не стал ничего обещать, а лично вышел чистить снег на улицы Киева. При этом призвал всех граждан присоединяться к его инициативе выходить на улицы с лопатой для расчистки снега.

Действия Зеленского помимо «Слуги народа» напоминают кадры из телесериала «Домашний арест», где простой мужчина из народа также выдвинул свою кандидатуру на пост мэра провинциального города. И точно так же помогал убирать улицы от снега с лозунгом «все говорят, а я делаю».

Владимир Зеленский уже успел заручиться поддержкой народа, что для его рейтингов играет важную роль. И вполне возможна серьёзная борьба за президентский пост среди оппонентов.

Напомним, что известный украинский актёр и комик выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины. Выборы состоятся 31 марта 2019 года.