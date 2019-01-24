В предсказаниях Ванги нашли подтверждения, что Зеленский станет президентом Украины

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Украину ждут серьёзные изменения во всех сферах, в том числе и политической.

Знаменитая провидица давала много предсказаний, большинство из которых сбылись, но есть и те, которые пока не подтвердились. Ванга всегда давала предсказания образно и в общих чертах, после чего приходилось расшифровывать их.

Если провести параллели между событиями происходящими сейчас на Украине и тем, что говорила Ванга, то можно сделать вывод - новый президент Украины в 2019 году не будет похож на прежних. В её предсказании для Украины на 2019 год говорится о том, что конфликт не прекратится, что он может разгореться с ещё большей силой, что границы будут изменены, а к власти придёт новый президент, который выйдет из народа.

Продолжение... «Слуга народа» в деле: Зеленский лично вышел чистить снег на улицах Киева Пока большие политики на завтраках в Давосе говорят - слуга народа Зеленский делает. Этому лидеру сложно будет пробиться к власти без поддержки народа. Анализируя сказанное, можно понять, что таким сейчас является кандидат в президенты Владимир Зеленский. Он не из политики, никогда не занимал политических постов, пользуется всесторонней поддержкой у населения, узнаваемый во всей стране и за её пределам.

Ванга также предсказала, что этот человек пойдёт к власти потому, что сам устанет от постоянного вранья, пустых обещаний и бездействия власти. Так свою политическую программу и представляет Зеленский.

В предсказаниях провидицы эксперны нашли подтверждение того, что новым лидером Украины станет именно Зеленский, так как, анализируя сказанное выше - напрашивается вывод, что всё идёт именно к этому. Но и стоит отметить то, что пророчила Ванга стране в ближайшие годы трудные времена для страны, но лидер справится с ними, в том числе и наладятся отношения с Россией.