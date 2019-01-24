МИД России осудил тех, кто расшатывает ситуацию в Венесуэле

Сегодня, 13:55

Вашингтон стремится подтолкнуть народ Венесуэлы к кровавой междоусобице. Такие действия не приемлемы и осуждаются Россией.

Внимание мировой общественности приковано к Венесуэле из-за ситуации, которая развивается в стране и может привести к конфликту. При этом, некоторые страны просто открыто подогревают его и подталкивают народ к кровопролитию, путем создания двоевластия.

Как известно, 23 января временным главой Венесуэлы себя объявил спикер парламента Хуан Гуаидо. Такое решение поддержано в США, руководство которого требует действующего президента Николаса Мадуро сложить свои полномочия.

В Министерстве иностранных дел России решительно осудили такие действия США. Которые стремятся создать новую «горячую точку» на планете. Российские дипломаты уверены, что только венесуэльцы имеют право определять свое будущее. Деструктивное внешнее вмешательство, особенно в нынешней крайне накаленной обстановке, недопустимо. Подстрекательство не имеет ничего общего с демократическим процессом. Это прямой путь к беззаконию и кровопролитию. В МИД РФ подчеркнули, что политическая деятельность должна осуществляться исключительно строго в рамках конституции и в соответствии с законодательством страны.