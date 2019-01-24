Начнётся в 2019 и продлится 27 лет: Нострадамус предсказал Третью мировую войну России с Японией

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После мирных переговоров по Курильским островам наступит затяжная война. Она будет сопровождаться стихийными бедствиями. В результате Запад, с геолокации Японии – Россия, будет ослаблен, предсказывал Нострадамус в 1550-х годах.

Во время Второй мировой войны Советский Союз захватил четыре самых южных японских острова в цепи Курильских островов. Речь идёт о Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи.

В России утверждают, что президент США Франклин Рузвельт пообещал Сталину аннексию островов в обмен на вступление в войну с Японией. Однако, позже в 1956 году Никита Хрущёв предложил отдать Японии два острова в обмен на мирный договор, но позже отказался.

Хотя такой страны, как СССР уже давно нет, но острова сейчас принадлежат России, которая заинтересована в решении вопроса не меньше, чем Япония. При этом, позиция Москвы будет неизменной, и она будет придерживаться договора 1956 года.

Как бы то ни было, но напряжение между Россией и Японией всё ещё продолжает расти. На фоне этого в Сеть попали предсказания Нострадамуса на 2019 год, расшифрованные специалистами и другими предсказателями. По их словам, Нострадамус предсказал Третью мировую войну России с Японией ещё в 1550-хгодах.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году начнётся война. Конфликт продлится целых 27 лет. В нём будут участвовать «две могущественные силы», вокруг которых уже давно ходит накал страстей. Вместе с войной их потрясут и стихийные бедствия. Перед этим лидеры сил будут стараться вести мирный диалог.

Специалисты уверены, что в данном случае речь идёт как раз об отношениях России с Японией. Обе страны максимально подвержены природным катаклизмам, а японцы вынуждены терпеть бедствия буквально каждый сезон. В России также активно просыпаются вулканы, а накануне в Хабаровске и вовсе упал метеорит.

Вместе с этим, вот уже больше 60 лет Япония и Россия никак не могут решить вопрос о Курильских островах. Сейчас же ведётся тот мирный диалог, о котором писал Нострадамус, но по его предсказанию, он будет неудачным.

Это всё действительно может привести к началу масштабной Третьей мировой войны. При этом, немаловажными будут и претензии к России Китая, а также сотрудничество Японии с США. Как писал Нострадамус, в результате войны Запад будет ослаблен, но эксперты указывают, что с геолокации Японии, Запад – это Россия.

Как бы то ни было, в любом случае стоит понимать, что предсказания и их трактовки ничего общего с наукой, социологией и реальной политической аналитикой не имеют.