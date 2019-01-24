Украинский суд признал Януковича виновным в государственной измене

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Экс-президент Украины должен отсидеть 15 лет в тюрьме за измену собственному государству. Изначально прокуроры требовали для него пожизненного заключения.

После нескольких лет рассмотрения дела о государственной измене Виктора Януковича суд Оболонского района Киева признал его виновным и приговорил к 15 годам тюремного заключения. Правда вот отбывать свое заключение экс-президенту страны придется заочно, ведь с 2014 года он не проживает в стране.

Напомним, что изначально прокуратура требовала для Януковича пожизненного заключения. Генеральная прокуратура обвиняет экс-президента Украины Виктора Януковича в преступлениях, которые были совершены по статьям «государственная измена», «пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменений границ территории и государственной границы Украины», а также «пособничество в проведении агрессивной войны». Рассмотрение дела началось в июне 2017 года и стало довольно громким. Ведь новая украинская власть пообещала наказать всех «злодеев», которые не давали жить народу.

Известно, что заочная процедура не во всем согласуется с международными конвенциями и практикой Европейского суда, ведь она настолько несовершенна, что есть много рисков и угроз обжалования приговора. Плохо прописаны процедуры, плохо разделены этапы предварительного расследования и судебного следствия, права и полномочия сторон на этом этапе.

Известно, что после переворота в Украине Виктор Янукович решил укрыться в России, где на сегодняшний день у него налажен быт в деревне Воронино Московской области. Там он проживает со второй супругой Любовью Полежай, которая ранее была официанткой президента. Известно, что за годы российской эмиграции у экс-президента происходили не только радости, но и потери. Так, несколько лет назад на озере Байкал утонул его младший сын. Бывшая же жена президента Людмила обосновалась в Крыму, где ухаживает за могилой сына.