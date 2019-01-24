«РПЦ убирает конкурентов»: Ройзман сравнил политику в России с национал-фашизмом

Сегодня, 11:51

Не стесняясь в выражениях, Евгений Ройзман провел параллель между политикой Путина и Гитлера, что без внимания и одобрения не оставил Алексей Навальный.

Новость о сроке в 6,5 лет для предполагаемого лидера орловской секты «Свидетели Иеговы»* (организация запрещенная в РФ по решению Верховного суда от 14.06.2016) взбудоражила не только простого человека, но и многих политических деятелей и активистов, таких как Алексей Навальный и Евгений Ройзман.

Гражданина Дании Денниса Кристенсена обвиняют по 282 статье УК РФ «за экстремизм» и требую 6,5 лет строгого режима. «На защиту» датчанина вышел самый известный в России адвокат, после Павла Астахова, Алексей Навальный. Активист заявил, что давать такой большой срок человек, который «просто молился», не разумно. Как будто дел других нет, как «попросту отработать украденные деньги, вложенные в законопроект, осуществляющий «зачистку» свидетелей». В России за убийство меньше дают. «Особенно пьяным полицейским», - вторят подписчики Навального.

Евгений Ройзман, в свою очередь, напомнил, что эта не первая масштабная попытка истребления членов этой секты. Это сейчас их в тюрьму отправляют «по указу» президента, а раньше в концлагеря по приказу фюрера.

«Будто фашистский режим и диктатура власти».

В комментариях у активистов люди приняли неожиданную сторону, начав защищать осужденного. Самое популярным оказалось мнение, что это заказ РПЦ «по устранению конкурентов», ибо общины «инакомыслящих» располагаются почти по всему миру в цивилизованных странах и не подвергаются гонениям.

«Как говориться, бизнес - есть бизнес».