«Вторая Сирия»: Армия России может отправиться на защиту еще одного легитимного президента

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События последних двух дней ознаменовали вступление Венесуэлы в едва ли не острейший политический кризис за всю новейшую историю страны. Стоящее на пороге чуть ли не гражданской войны государство может в одночасье погрузиться в хаос, который с высокой долей вероятности похоронит многомиллиардные инвестиции России. Инвестиции, на защиту которых уже в обозримом будущем возможно придется встать российской армии.

23 января, проигравший недавние президентские выборы лидер оппозиции Хуан Гуаидо, игнорируя законы страны, объявил себя временным президентом Венесуэлы. Буквально через несколько минут о своей поддержке «нового руководства» заявил никто иной как президент США Дональд Трамп, сообщивший о готовности помочь венесуэльской демократии. Примеру Трампа последовали власти Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, Аргентины, а также традиционно не имеющей собственного мнения Канады. Также в поддержку Гуаидо высказался председатель ЕС.

В самой Венесуэле, общественный раскол затронул не только гражданское сообщество, но, как сообщает New York Times, и вооруженные силы, отдельные подразделения которых заявили о своем переходе на сторону Гуаидо. Министр обороны, однако, заявил о том, что армия остается на стороне легитимно избранного Николаса Мадуро.

Сам Мадуро, активно привлекающий в последнее время армию к разгону оппозиционных демонстраций, сделал сегодня заявление о высылке американских дипломатов и разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном, который обвинил в попытке организации переворота. Глава Госдепартамента США Майк Помпео, впрочем, уже сообщил, что Белый дом не собирается выводить своих дипломатов с территории страны.

Еще более сложной ситуацию делает и то, что несмотря на яркий антагонизм между США и Мадуро, именно Соединённые Штаты оказывают главную экономическую поддержку Венесуэле, закупая добываемую страной нефть. В нефтедобывающую промышленность страны, при этом, вложены миллиарды долларов иностранных инвестиций – главным образом от России и Китая, что превращает Москву и Пекин в чуть ли не невольных союзников Мадуро, жизненно заинтересованных в сохранении стабильности в стране и дружественности ее руководства.

Это обстоятельство уже заставило бывшего венесуэльского дипломата и сотрудника Хьюстонского университета Хулиана Карденаса Гарсия охарактеризовать происходящее в Венесуэле как так называемый «прокси-конфликт» или непрямое противостояние между РФ и КНР с одной стороны и США и союзниками с другой.

Как именно будет развиваться ситуация, неизвестно, однако, Россия в последние годы занимает все более и более активную позицию в деле отстаивания своих международных интересов поэтому вполне можно предположить, что на защиту режима Мадуро и активов Роснефти могут встать если и не ВКС РФ, то как минимум вездесущая ЧВК Вагнера.