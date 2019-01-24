«Одержимый геями»: Причина ненависти Милонова к Шнурову раскрыта - сеть

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Знатный гомофоб Милонов, называя музыку Ленинграда «отрыжкой пивника» и приводя аналогии с крутящимся в гробу Пушкиным, вероятно, слукавил. Подписчики депутата раскрыли тайный замысел такой ненависти к безобидному, в общем-то, Шнурову.

Ранее случился конфликт рыжего депутата с лидером «Ленинграда», участники проходившей в сети и СМИ дуэли обменялись рядом колких и едких замечаний и посвящённых друг другу стихотворений.

Сергей Шнуров в поэтической форме предложил Милонову заняться делом, например, политикой, в которой тот работает. В ответ злой депутат предложил Сергею выяснить отношения в более мужской форме, например, устроить дикую зарубу на мечах на территории какого-нибудь средневекового замка.

Подобные нападки со стороны Милонова – дело обычное. Язвительно источая ненависть, депутат не раз высказывался по поводу тех или иных личностей или явлений. Например, он называл Невзорова, Шнурова и Венедиктова «демонами и певцами апокалипсиса».

Естественно, являясь одновременно священником и депутатом, Милонову свойственно не одобрять деятельность тех, кто критикует власть и церковь, но основная причина, как выяснилось, может быть в другом.

К примеру, Милонов давно известен своей гомофобской позицией. Его «наезды» на геев – регулярны и не лишены присущей ему общей критичности. Как говорят психологи, чрезмерная ненависть нередко является следствием того, что черты объекта ненависти присущи самому ненавистнику.

Выходит, депутат Милонов, срываясь на людей и в, частности, геев, просто не принимает и ненавидит в себе то, что они, например, себе позволяют. Подписчики в сети уже оценили его «одержимость геями» и предположили, что это всё неспроста – Милонов боится позволить себе быть тем, кем он, возможно является от рождения.