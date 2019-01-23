Медведев метит в Роскосмос?: Премьер мог затравить Рогозина с целью заполучить его кресло

Сегодня, 20:07

Владимир Путин может терять рейтинг из-за поддержки «вечно косячащего» Дмитрия Анатольевича, время которого в правительстве, вероятно, сочтено.

Разнос Медведевым Роскосмоса стал главной новостью дня. Мало кто ожидал, что премьер-министр сподобится так яростно затравить своего заместителя и товарища. Дмитрий Рогозин по праву считается главным символом прожектерства в космической корпорации, поэтому призыв Медведева «заканчивать с прожектерством» для многих прозвучал как анонс увольнения Дмитрия Олеговича. Но почему премьер проснулся только сейчас, ведь и раньше к Роскосмосу было множество неприятных вопросов?

Вероятно, получить ответ на интригующий вопрос нам помогут фоновые события. Рейтинг Медведева так сильно устремился вниз, что, согласно мнению авторитетных политологов, потянул за собой рейтинг Владимира Путина. Уровень доверия народа к президенту сдал позиции, отчасти, из-за его поддержки «вечно косячащего» премьера, уверены эксперты. Следующее переизбрание в правительство Дмитрий Анатольевич может не осилить, о президентстве не идет и речи, остается довольствоваться менее статусными должностями в кабмине.

Прямо сейчас легче всего «подсидеть» главу Роскосмоса. Павел Колобков лишил спорт звания самой проблемной отрасли, исправив оплошности Виталия Мутко. По остальным направлениям также наблюдается сравнительный порядок. Дмитрий Рогозин явно не справляется со своими обязанностями, именно поэтому Медведев мог расчетливо затравить своего заместителя.

Вероятно, руководствуясь целью заполучить кресло главы Роскосмоса в будущем, премьер грамотно и с детальным анализом имеющихся в российском космосе проблем пристыдил Рогозина, выставив себя человеком, способным едва ли не вмиг все исправить. В любом случае, возможные перестановки в правительстве - право президента, а мы все с вами прекрасно понимаем, на чью сторону в паре Медведев-Рогозин встанет Владимир Путин.