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Опаснейшая болезнь и постоянная занятость могут не позволить пресс-секретарю Путина в полной мере насладиться браком с фигуристкой, вероятно поэтому его семья живет на широкую ногу и не скрывает этого, несмотря на негодование общественности.

Физическая форма Дмитрия Пескова каждый пляжный сезон становится объектом восхищения СМИ. Правая рука президента РФ является обладателем рельефного пресса и широких плеч, ставших результатом регулярных занятий спортом. Однако не всем известно, что за мощным торсом таится не самое крепкое здоровье, если не сказать хилое.

Пескова давненько мучает хроническая астма, из-за опаснейшего недуга Дмитрий Сергеевич несколько раз оказывался на волоске от смерти. Параллельно, согласно признаниям самого пресс-секретаря Путина, его постоянно терзают душевные боли, вызванные неспособностью видеться с женой желаемое количество времени. Татьяна Навка уходит ранним утром искать свободный каток для тренировок, что совсем непросто сделать в Москве, а Песков в это время только возвращается домой из Кремля. Из-за нелегкой работы, звездные супруги могут уделить друг другу, в лучшем случае, 1 день в неделю, что очень сильно расстраивает Дмитрия Сергеевича.

Вероятно, компенсировать свое отсутствие рядом с красавицей-женой Песков пытается материальными благами. Свежий скандал - шикарный отдых фигуристки на Мальдивах, где она якобы забронировала самую дорогую виллу за $24 тыс. в сутки. В России мало кто верит, что Навка способна сама себе обеспечить подобный отпуск, приписывая солидные затраты правой руке президента Путина.

Самое интересное, что звездные супруги даже не пытаются скрыть от общественности масштабы своей состоятельности, а ведь шикарный отдых супруги чиновника всегда влечет за собой неудобные вопросы о его доходах. Учитывая тревожные факты о здоровье Пескова, осмелимся предположить, что Дмитрий Сергеевич живет по сценарию фильма «Пока не сыграл в ящик». Чиновник может «нагло» озолачивать Навку из-за боязни умереть в любой момент.

Отметим еще одну не менее романтическую версию возникновения у Пескова любви к «показушности». По признаниям дочери Дмитрия Сергеевича - Елизаветы, в начале 2000-х ее отец не мог в полной мере обеспечить свою семью, несмотря на работу в правительстве. Будущему пресс-атташе Путина приходилось брать машину и таксовать по ночной Москве. Как итог, вероятно сейчас Пескову хочется показать, чего он достиг завидным упорством.