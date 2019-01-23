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Рогозина завербовали во время работы в НАТО. После его ухода в 2011 году космическая отрасль России начала разваливаться, а сейчас она проигрывает даже SpaceX. Учёные и заводы «Роскосмоса» стоят без работы, а миллиарды денег бесследно исчезают, пока глава компании сливает разработки американской разведке.

Сейчас «Роскосмос» и российская космическая отрасль переживает не самые лучшие времена. Изменить их не может даже генеральный директор Дмитрий Рогозин. Дело в том, что за последние несколько лет Россия терпит фиаско, уступая космическое первенство Китаю, США и даже частной космической компании Space X.

Ещё в 2014 году Россия была лидером, запустив 32 ракеты, а уже в 2018 году «Роскосмос» запустил всего 20 ракет, что делает страну аутсайдером на мировой арене. При этом, США за год запустили 31 ракету, а Китай – целых 38. При этом, поражает количество неудачных запусков, в котором лидирует Россия.

Кроме того, с 2011 по 2018 год у РФ было минимум 13 неудачных запусков, что минимум в 2 раза превышает показатели остальных стран. Остаётся непонятным, кто в ответе за такой провал «Роскосмоса».

Аналитики считают, что всему виной глава корпорации Дмитрий Рогозин, который не может эффективно распоряжаться средствами. Эксперты считают, что российский чиновник разваливает «Роскосмос» умышленно и не просто так – он может быть американским шпионом.

Специалисты подтверждают свои слова недавним заявлением премьер-министра России Дмитрия Медведева. Он заявил, что «Роскосмос» только болтает и очень мало делает. Медведев якобы раскрыл ложь американского шпиона словами о том, что в 2018 году при управлении Рогозина корпорация не использовала и 16% инвестиций. Премьер уверен, что «Роскосмос» простаивает без дела, а учёные не ведут разработки.

Аналитики уверены, мол завербованный США Рогозин специально разваливает «Роскосмос». По их словам, Дмитрия Олеговича могли завербовать во время его работы в НАТО. После ухода с должности в 2011 году, космическая отрасль России начала разваливаться огромными темпами. Эксперты уверяют, мол кроме внутреннего разлада Рогозин может «сливать» разработки разведке США. Речь идёт о передаче данных в июле. Во всём обвинили пожилого учёного, но стоять за этим может сам высокопоставленный шпион.

Имея миллиарды инвестиций, Рогозин объяснял неудачи работой Илона Маска, мол пуски SpaceX стоят 40-50 млн, и Россия не может конкурировать с такими низкими ценами. Аналитики уверены, подняв ценник до 150-200 млн долларов за пуск, шпион Рогозин умышленно лишил «Роскосмос» заработков.

Как бы то ни было, «Роскосмос» действительно переживает не лучшее время, и кто виноват в его развале, станет известно позже, а пока слова аналитиков остаются только предположениями.