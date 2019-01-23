Западу истина не нужна: Нидерланды могут скрывать правду о сбитом МН17 – Захарова

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С момента трагедии этого авиалайнера в небе над Украиной прошло больше четырёх с половиной лет. Все доказательства были предоставлены в руки «независимых» голландских экспертов.

Однако, судя по всему, подтверждается правило, что Западу истина не нужна, если негодяями оказываются враги России. Нидерланды могут скрывать правду о сбитом МН17. Такой вывод от лица МИД РФ озвучила Мария Захарова, являясь представителем этого ведомства.

Россия предоставила ответы на все поступившие от следователей вопросы. Обратная связь полностью отсутствует. Свои «тайны», которые могут повлиять на ход расследования, голландцы наотрез отказываются предоставлять.

По мнению некоторых политологов, предоставлять им просто нечего. Есть заказ, где виновный уже назначен. И есть факты, из которых это совсем не следует. Ну когда в иных случаях авиакатастрофы расследовались так долго?

Позиция, прям, для идиотов. Россия, конечно, «виновата», но доказывать мы это не должны, поскольку все материалы дела засекречены правительством Голландии. Ни больше, ни меньше.

На это и обратила внимание Захарова. Получается, всё то, что идёт в разрез с официальной западной версией, должно быть засекречено.

Многократное обращение, кому была выгодна эта трагедия, остается без ответа. «Ты виноват лишь тем..». Похоже, уже и Малайзия поняла, что к чему. Она не выдвигает к России никаких претензий. Впрочем, и к Украине пока не может.