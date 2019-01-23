Вова не сдался: Атака Израиля в Сирии могла быть попыткой давления на Путина в переговорах с Японией по Курилам - политологи

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Очень уж всё сходится. Лидер России демонстрирует свою силу на переговорах, а тут пытаются доказать обратное, уничтожением давно устаревших (хотя и модернизированных) российских комплексов ПРО.

Атака Израиля в Сирии могла быть попыткой давления на Путина в переговорах с Японией по Курилам. Как пишут политологи, Вова просто не сдался. Разные вещи на кону.

Однако потрепать ему нервы эта атака, о которой ему, безусловно, доложили, могла. Она состоялась именно в момент встречи с Абэ по Курильским островам. В то, что они три часа говорили про туризм – это, согласитесь, для полных идиотов.

Россия, безусловно и постепенно, набирает свой заслуженный вес в мире. Законы политики говорят, что другие должны этому воспрепятствовать. Всё это не ново.

Если вы говорите с позиции силы, нужно показать, что они не столь сильны. И желательно сделать это на периферии, где «оборотка» вряд ли последует.

Вот Израиль (ему то, что до Курил) массированно налетел на САР. Сопротивлялись этому две установки ПРО ещё советского производства.

«Панцирь» и «Печора», вопреки организаторам смертельного шоу, показали свою высокую боеспособность. Они сбивали всё израильское, что летело к ним со всех сторон. Но силы оказались не равны.

Видимо, Израиль просчитал и количество боекомплекта. Он не просто направил свои ракеты с разных сторон, а обеспечил численное превосходство.

Тем не менее, кадры, которые должны были показать слабость российского вооружения, показали его мощь, даже в устаревших вариациях. Явственно видно, как оно эффективно отстреливалось до последней возможности.

Сирийские военнослужащие, защищая своё небо, также бились насмерть. Они поверили, что страну с помощью России у них уже не отнимет никто.

Если это доложили до сведения Путина на переговорах, это совсем другой коленкор. Может быть, именно после этого Абэ и заговорил о туризме, а не о Курилах.