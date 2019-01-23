«Предпочел дзюдо сексу»: Путин мог изменять жене Людмиле из-за отсутствия половой жизни в молодости

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В юности Владимир Владимирович не спешил расставаться с девственностью, предпочитая покорять спортивные вершины. Нехватка дамского внимания могла аукнуться в зрелом возрасте.

Об успехах Владимира Путина в дзюдо знает практически каждый россиянин, но лишь единицам известно, чем пожертвовал президент РФ ради черного пояса. По словам четырежды лидера россиян, с помощью боевых искусств он хотел «сохранить место в обществе» и пресечь насмешки ровесников, достигнувших половой зрелости намного раньше неприметного дзюдоиста Вовы. Позднее абстрагировавшийся от женщин Путин ушел в армию, начав длительное и весьма кропотливое строительство карьеры агента КГБ.

Получается, Людмила Путина, на которой президент РФ женился в 1983 году, стала едва ли не первой дамой в жизни Владимира Владимировича. Брак с матерью дочерей Екатерины и Марии продлился до 2014 года и распался, согласно слухам, из-за частых «загулов» Владимира Владимировича.

Наиболее известной вероятной любовницей лидера россиян СМИ называли гимнастку Алину Кабаеву. Путин якобы пристроил спортсменку в Госдуму РФ, одарил дорогостоящими презентами, включая квартиру за $1 млн, и даже сделал матерью в первый раз, но все доказательства сенсационного романа были косвенными.

Продолжение... «Пока не сыграл в ящик»: Песков может «нагло» озолачивать Навку из-за боязни умереть в любой момент Опаснейшая болезнь и постоянная занятость могут не позволить пресс-секретарю Путина в полной мере насладиться браком с фигуристкой, вероятно поэтому его семья живет на широкую ногу и не скрывает... Также Владимиру Владимировичу приписывали интимные отношения со «шпионкой» Анной Чапман. Общность интересов и внешняя привлекательность могли свести президента и разведчицу, полагает пресса. Ксения Собчак уверена, что в числе вероятных любовниц Путина числится и экс-актриса, а ныне депутат ГД Мария Кожевникова, якобы также рожавшая президенту наследника. В длинном перечне возможных пассий Владимира Владимировича еще числятся его бывший личный фотограф Яна Лапикова, оперная певица Анна Нетребко и прима балета Светлана Захарова.

Практически всех вероятных любовниц Путина объединяет один пикантный факт - они гораздо моложе президента РФ. Возможно, вступая в отношения с «молодухами», глава государства жаждет заполнить пробелы в интимных приключениях молодости. Именно из-за отсутствия половой жизни в юности Путин мог изменять супруге Людмиле, приняв, в итоге, наиболее справедливое решение - цивилизованный развод. Разумеется, общественности была рассказана банальная история невыносимой частой разлуки экс-супругов. А как иначе, ведь, в противном случае, об интимных приключениях президента РФ говорил бы весь мир, попутно подрывая его авторитет?