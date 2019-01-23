Таинственное молчание Путина: Под Курилами может быть юридическая бомба, заложенная США – мнение

Сегодня, 17:45

Именно такое мнение сложилось после того, как лидер России и премьер Японии провели личную встречу наедине, которая продолжалась около трёх часов.

После этого последовала болтовня Абэ о второстепенных фактах и таинственное молчание Путина. Ряд экспертов предположили, что под Курилами может быть бомба, заложенная США. Впрочем, она юридическая, но от этого не менее страшная.

Когда завершилась Вторая мировая, Сталин был готов для подписания мирного договора с поверженной Японией отдать ей даже один из островов (по некоторым данным Шикотан) и одну из гряд Курил.

То есть СССР стремился уладить всё на века и к обоюдному удовлетворению. Как только об этом стало известным США, всё начало стремительно меняться.

В Токио незамедлительно прибыл глава внешней американской разведки Ален Даллес и конкретно придавил поверженных японцев. Если те согласятся с СССР, то останутся без островов, захваченных американцами. Это было несопоставимо. Мирный договор не состоялся.

Вскоре после этого США быстренько состряпали Сан-Францисский договор. Его подписали Япония, а также ещё 48 стран - её победительниц(?).

Суть, что если после этого она подпишет мирный договор с территориальными уступками, на их могут претендовать и все подписанты(?). Вот тебе и огромная бомба.

Отсюда вопрос, а нужен для Путина и, естественно, России мирный договор с Японией. Говорить о нём можно бесконечно долго. Отношениям стран это никак не мешает.

Ранее бесконечно говорить (когда это требуется) считали себя способными лишь японцы. Похоже, у них появился вполне достойный конкурент. Мало того, он, видимо, их превзошёл.

За три часа личной встречи самурай ничего не смог сделать со спокойствием Владимира Путина. Видимо, тот освоил эту науку ничуть не хуже своего оппонента.

Их договорённости остаются в тайне. Путин хранит молчание. Абэ пока, чтобы сохранить лицо, говорит о достижениях в сфере туризма.

Американская бомба под Курилами продолжает лежать. России – всё равно. Японским премьерам всё труднее сохранять лицо. Путинское молчание может позволять им это делать. Однако, должна последовать и благодарность.