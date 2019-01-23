Российская армия будет пополнена экзоскелетами

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«Солдаты будущего» смогут выполнять более опасные боевые задачи и «защитить от дурака». Созданием такого чудо снаряжения займутся специалисты ГБ Инжиниринг.

Руководство России неоднократно заявляло о создании солдат нового поколения. Специально для этого исследователями ГБ Инжиниринг был разработан специальный многофункциональный экзоскелет, который поможет увеличить возможности человека.

Во время лабораторных исследований стало понятно, что такое новшество даст возможность повысить выносливость военных во время марш-броска, переносе тяжестей. Как рассказал генеральный директор компании-разработчика Сергей Смаглюк, экзоскелет - это механическое устройство, которое повторяет спинные, ножные и тазовые сочленения человека. Экзоскелет защищает суставы и позвоночник человека, а также снижает усталость и разгружает опорно-двигательный аппарат при переноске тяжелых грузов.

Известно, что в вооруженных силах РФ продолжает активно тестироваться пассивный экзоскелет для нового поколения «Ратника», экипировки «солдата будущего». Пассивный экоскелет уже был испытан в условиях реальных боевых действий. Также экзоскелет прошел испытания в спецподразделениях Минобороны РФ и органов внутренних дел.

Ожидается, что экзоскелеты будут поступать на вооружение российской армии уже в текущем году. В соответствии с государственной программой вооружений до 2027 года, военнослужащие получат сотни экземпляров изделия.