«Юра, мы все просрали...»: Медведев раскритиковал «Роскосмос» - Собчак сделала выводы

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Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев принял участие в совещании, посвященном финансово-экономическому состоянию «Роскосмос». Политик отметил, что госкорпорация работает не эффективно, а также вспомнил ситуацию с космодромом «Восточный». Собчак высказала свое мнение касательно высказывания подопечного Владимира Путина.

«Юра, мы все просрали...», - написала в своем блоге в Telegram Ксения.

Видимо, таким образом Собчак намекнула, что данный факт, который подчеркнул Медведев. «Роскосмос» и в самом деле не работает в полную силу. Премьер-министр РФ констатировал факт, что одна из конкурентных сфер развивается медленнее, чем нам нужно.

«Надо заканчивать с прожектерством. Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать», — заявил Медведев.

Также он добавил: «В любом случае это недозагруженные предприятия и невыполненные научные работы. Как результат, одна из конкурентных сфер развивается медленнее, чем нам нужно».

Собчак славится своими скандальными высказываниями в сторону крупных политиков. В этот раз под раздачу попал и премьер-министр РФ. Собчак намекнула, что подвиг, совершенный Юрием Гагариным, оказался напрасным и сейчас государственная сфера космоса не справляется с поставленной задачей.