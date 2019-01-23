«Расхлёбывает бандитские дела Иосифа»: Аналитики выявили причину резкого исчезновения Нелли после похорон Кобзона

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Кобзон взложил на хрупкие плечи Нинель свои мафиозные фирмы и обязанности перед приступным миром. Путин с Медведевым сочувствовали женщине прямо на похоронах, после которых вдове пришлось буквально исчезнуть.

До 90-х Иосиф Кобзон часто посещал США. В последний раз он гастролировал по стране в 1994 году, но затем артисту начали резко отказывать в визе. Как оказалось в последствии, ЦРУ и ФБР подозревали Иосифа Давыдовича в связях с мафией. В 50-страничном документе, опубликованном на официальном сайте ведомства, существуют доносы осведомителей и оперативные данные, указывающие на «чёрные дела» артиста. В частности, Анзор Кикалишвили и его партнёр Кобзон владели в США предприятием Russian American, совершавшие незаконные финансовые махинации.

Обвиняли Иосифа Кобзона и его «мафиозных» знакомых в крупной контрабанде алкоголя и табачных изделий. Кроме того, ему приписывали продажу пулемётов, систем ПВО, армейского снаряжения и оружия в арабскую страну через Германию. При этом, как указывают в ФБР, сумма составляла от 18 до 20 млн. долларов.

Как бы то ни было, в это же время Иосиф Давыдович в своих интервью открыто признавался в дружбе с самыми крупными криминальными авторитетами. Аналитики считают, что после себя певец оставил не просто многомиллионное состояние, но и огромное количество теневых фирм, а также незаконных договорённостей и обязательств перед приступным миром.

На основании этого, эксперты выявили причину резкого исчезновения Нелли после похорон Кобзона. По их словам, женщина сейчас «расхлёбывает бандитские дела мужа». Аналитики уверены, что уход артиста из жизни был неожиданным для всех, а ухудшения здоровья не ожидал и сам Иосиф Давыдович. По этой причине он якобы не успел передать все «приступные» дела своим помощникам и доверенным лицам. Поэтому, после резкой кончины Кобзона всё легло на хрупкие плечи Нелли.

Вместе с «приступным багажом», считают специалисты, супруге артиста достался и груз ответственности за его жизненную позицию. Таким образом, только недавно Кобзона исключили из чёрного списка Евросоюза.

Груз оставленных Кобзоном для Нелли проблем отразился и на похоронах певца. На них присутствовали не только родные и близкие, но и высшие российские политики, включая Медведева и Путина. По словам аналитиков, все они понимали, что решать проблемы Кобзона придётся очень долго, и это якобы было видно по ухмылкам высокопоставленных гостей и Нелли.

Как бы то ни было, после смерти Иосифа Давыдовича Нелли действительно пропала с экранов и светских мероприятий. Вдова очень редко появляется на людях, и это связывают с её личной занятостью. При этом сама Нелли и её семья стараются хранить молчание и не говорить о «мафиозных делах» Кобзона.