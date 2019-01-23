Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пообещала украинцам вернуть Крым и Донбасс

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Вчера на совещании партии «Батькивщина» её глава Юлия Тимошенко рассказала, как планирует вернуть «оккупированные» территории, когда победит на выборах.

Собрание партии было приурочено к 100-летию Соборности страны, и 22 января Юлия Тимошенко формально была выдвинута на роль кандидата в президенты Украины.

Глава партии сообщила, что в первую очередь необходимо создать армию, которая должна соответствовать стандартам НАТО и вернуться к будапештскому формату, потому что переговоры в Минске уже не действенны.

Тимошенко обещает, что став президентом вернёт Крым с Донбассом и обеспечит мир во всей стране. На «оккупированных» территориях живут патриоты нашей страны и ждут освобождения, - заявила Тимошенко.

Напомним, что Тимошенко уже два раза баллотировалась на роль президента. В 2010 году ей удалось выйти во второй тур, но она набрала на 3% меньше голосов, чем Виктор Янукович. Во второй раз она не прошла во второй тур из-за маленького количества голосов. На сегодняшний день она считается одной из главных претендентов на пост главы страны. Возможно, в этот раз ей повезёт.