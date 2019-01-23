Жена для президента: «Клон» Путина может искать женщин на место первой леди России

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Двойника Путина В.В. обнаружили на сайте знакомств Badoo. Он,вероятно, пытался «склеить» наивных дам, воспользовавшись своим сходством с президентом. Но это лишь одна из версий происходящего.

Также было выдвинуто предположение, что этот человек действовал по «правительственному заказу» с целью найти будущую супругу для президента России Владимира Путина.

Как рассказывал сам верховный лидер на одном из интервью: «Путин обещает жениться». И после этих слов, в сети вновь возобновились слухи о его романе со спортсменкой и общественным деятелем Алиной Кабаевой, впервые после развода со своей женой Людмилой Путиной, которую и могла заменить знаменитая гимнастка. Роман оба политика опровергли.

Тогда у всех заинтересованных встал вопрос, как же президент страны может найти себе женщину, которая в последствии может стать его женой? Силой же ее не привезут.

Слухи о том, что лидер страны использует подставных двойников для различных целей ходят еще с 2004 года, с тех пор как «нашли первого». Классификация двойников такова: Говорун, Удмурт, Кучма, Дипломат, Синяк, Банкетный. У каждого из них были свои функции, а тут еще «Романтичный Путин», который может оказаться банальной профанацией и издевкой, а возможно отличным шансом совместить с кем-то приближающуюся старость «Путина-оригинала».

Сам «объект» действительно имеет потрясающее сходство с Владимиром Владимировичем: форма носа и даже легкая кривизна в правую сторону совпадают почти идентично, разрез глаз, хотя больше это роднит Романтичного Путина с Удмуртом, но сходство, до очевидных пластических операций у«оригинала» весьма удивительное, а также скулы и подбородок. Но несмотря на все сходства, есть много отличных друг от друга черт, что на самом деле правильно, считают пользователи сети, ведь нужна только приманка, а не готовый «сменщик на любовном поприще».