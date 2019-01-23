Самолёт-разведчик США вновь собирал сведения об С-400 в Сирии

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Видимо, ВВС этого государства решили, что ситуация для этого благоприятна. Перед этим Израиль нанёс ракетные удары по средствам ПВО САР, а в России произошла катастрофа стратегического ракетоносца Ту-22М3.

Как бы то ни было, а самолёт-разведчик США вновь появился рядом с военными базами России в Сирии. Цель этого очевидна – он собирал сведения о находящихся там С-400 «Триумф» и об С-300 «Фаворит».

Boeing Р-8A «Poseidon» появился неподалёку с авиабазой «Хмеймим» и базой снабжения, расположенной в Тартусе. Продолжительно разведывательного полёта составила около полутора часов, а максимальное приближение – 45 километров.

Для авиаразведчиков такого типа это вполне достаточно, чтобы получить достаточно сведений о том, как работают в Сирии российские средства ПВО и ПРО.

Не исключено, что работа этого разведчика США во много способствовала успешному ракетному удару Израиля по Сирии. Стоит особо отметить, именно по сирийским средствам ПРО.

Некоторые эксперты предлагают начать перехват любых военных самолётов, приближающихся к российским военным объектам, находящимся в Сирии. Как это всегда делается рядом с границами России.