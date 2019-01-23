Беззащитная страна: В США шатдаун парализует работу ФБР

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То, что американское правительство приостановило работу, препятствует ведомству в проведении контртеррористических операций. Таким образом, граждане могут стать беззащитными.

В США шатдаун уже затруднил работу многих государственных учреждений. В том числе, со слов сотрудников ФБР, он парализует и работу этого бюро.

В основном американские силовики жалуются на то, что бюджетный кризис вызвал потерю информаторов, которым стало нечем платить.

Иногда отношения с ними строились месяцы или годы. В условиях шатдауна, ФБР не располагает средствами на оплату их «труда».

Ряд агентов ФБР уже открыто высказываются, что в условиях шатдауна «служение родине» становится трудным.

Ряд ранее подготовленных спецопераций уже перенесены на более поздние сроки.

Продолжение шатдауна ведёт к тому, что финансирование до сих пор не выделяется девяти министерствам и целому ряду менее крупных госучреждений США.