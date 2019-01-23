Военные эксперты: ВМФ России должен увеличить калибр артиллерии

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Российский флот не располагает кораблями, имеющими возможность оказать серьезную поддержку десанту или сопровождать действия на суше. Такую ситуацию необходимо срочно исправить в связи с внешними угрозами, которые только растут в последние несколько лет.

Проанализировав ситуацию, военные эксперты заметили, что российский флот не предназначен для поддержки действий на суше. Такая ситуация обеспокоила специалистов и заставила разработать план по устранению такой оплошности и в первую очередь должно произойти увеличение калибра артиллерии.

Оказалось, что самый крупный калибр российской корабельной артиллерии составляет 130 миллиметров на эсминцах проекта 956. Заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков сообщил, что на сегодняшний день самый мощный в артиллерийском отношении российский корабль способен в лучшем случае решить задачу подавления двух ротных опорных пунктов на глубину тактической противодесантной обороны от уреза воды.

Напомним, что в январе текущего года Сивков заявил, что российский комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» не способен гарантированно обеспечить нанесение ответного и ответно-встречного обезоруживающего удара по американским позициям.