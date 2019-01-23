«Дети какают на улице, потом Арктику осваивают»: Введение Медведева о новом министре жестко раскритиковали

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Новая должность первого заместителя по развитию Арктической зоны подверглась достойной дискуссии о куда более значимых и важных проблемах. Отсутствие туалетов в школах и детсадах связали с предложенной должностью.

18 января, в Кремле состоялась официальная встреча с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Одним из самых обсуждаемых вопросов была компетенция правительства на Дальнем Востоке, связанной с реализацией государственной политики в Арктической зоне.

В сети обсудили предложение Председателя Правительства Дмитрия Медведева.

Компетенции министерства по развитию Дальнего Востока дополнятся вопросами, связанными с Арктикой. Будет введена должность первого заместителя министра, непосредственно отвечающего за развитие Арктической зоны https://t.co/dJPDB04qGd pic.twitter.com/P4t7cXjU6E — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) January 18, 2019

Была предложена должность заместителя, отвечающего за утепление уличных туалетов. Сначала это было сказано в шутку, позже люди действительно задумались о проблеме уборных.

Дело в том, что на данный момент треть россиян живут без канализационных каналов. Одно дело, когда люди в своём доме и могут сами обеспечить себе удобства. У детей в детских садах есть горшки, тут эта проблема также стоит не слишком остро. Совершенно другое – то, что школьники бегают на улицу в туалет. Действительно, и во многих сёлах России, коих сотник, нет туалета в школах. Да что там, в сёлах, в некоторых городах канализация школ не оборудована да использования функционала туалетов. Школьники бегают на улицу по естественной нужде, а ведь это ведёт к ужасающим последствиям.

Летом, когда тепло, дети не учатся, поэтому на этот период и туалет соответственно не нужен. Осень и весна в некоторых регионах страницы бывают очень холодными, а что касаемо зимы – даже не стоит сомневаться, что это время года уже навредила не одному десятку детей.

В некоторых регионах России зимы очень суровы. Температура, достигающая -30° обязует некоторых школьниках все равно ходить на занятия. Вспоминая, о том, что в этой школе может не быть туалета в здании – действительно становится страшно.

Многие девочки теряют своё женское здоровье, что влияет на дальнейшее продолжение рода в деревнях. Медицины хорошей там нет, средств на лечение в городе нет тоже. В какой-то степени этот фактор виляет и на продолжение рода в малозаселённых пунктах. Говоря простым языком, население вымирает из-за отсутствия элементарных условиях индустриального (не говоря уже о постиндустриальном) общества.

Что касаемо мальчиков, тех в сети вывели на настоящую русскую закалку. Они также застужают своих половые органы, а потом что делать, если достойно род не можешь продолжить?

Серьезность разговора вывернул тот факт, что именно таких обмороженных с детства людей потом исследовать Арктику и отправляют. А что еще делать, если в своём селе создать семью не можешь? Попомним, что в России на 3 млн граждан 229 тысяч человек являются бесплодными и именно отсутствие туалетов в коим-то процентном соотношении причастно к этому.

Получается, что вывод из этого ироничен, но в тоже время очень серьёзен – сначала дети какают на улице, позже род продолжить не могут, едут Арктику осваивать, тем самым деньги зарабатывают на лечение, ведь что не сделаешь, чтоб завести ребенка и получить достойное обследование в городе. Это какая-то непонятная цикличность, неизведанный круг Сансары. Остается вопросом, что это - план, таинственный заговор, необдуманное стечение обстоятельств, либо банальная оплошность Государственной Думы.

Поэтому, сняв розовые очки, глядящие на просветленное будущее, правительству стоит в первую очередь обратить внимание на мелочи, из которых по итогу и вытекают глобальные проблемы.