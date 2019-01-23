«Поднять российскую журналистику с колен»: Тина Канделаки спасёт традиционные СМИ

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Не так давно Канделаки сообщила о своём присутствии на экономическом форуме в Швейцарии, в Давосе в качестве единственного медиа-лидера от России. Женщина заявила, что абсолютно все присутствующие на планерной сессии, посвящённой кризису свободных медиа согласились с тем, что российская журналистика, и не только российская, находится в крайне плачевном состоянии. Журналистка рассмотрела различные факторы, влияющие на деятельность современных СМИ.

«Информационный мир заполонили фейки, которые на данный момент являются новой реальностью», примерно такой позиции придерживается Тина. С ней согласятся многие, жизненная необходимость в правдивой информации давно перестала быть необходимостью. Каждый день люди поглощают «огромные кучи» фейковых новостей, даже не пытаясь хоть как-то проверить их исходную достоверность. Социальные сети являются разносчиком такой заразы, фейки в интернете расходятся гораздо быстрее традиционной прессы.

Канделаке задалась вопросом: - «Кто же должен спасать традиционные СМИ?». По-мнению женщины, уж явно не государство, общественность с этим заявлением особо и не спорила. Если правительство займется этим вопросом, их влияние по отношению к СМИ усилиться ещё больше. Кстати говоря, именно социальные сети разнесли слухи о том, что после таких слов Тина Кандела станет неугодной Владимиру Владимировичу.

Возвращаясь к борьбе с фейками, а если быть точнее современными видами новостей, сейчас «кликбейт рулит». Народ в настоящем информационном мире живёт по принципу «слышу звон, да не знаю где он». На данный момент, побеждают фейсбуки и телеграммы, которые кстати говоря и являются основными каналами финансирования платформ независимой журналистики.

Анализируя сказанное Канделаки, можно выявить её основные способы «поднять российскую журналистику с колен», а это уничтожение фейков и подавление рычагов воздействия социальных сетей на человеческие умы, в следствии этого и на СМИ. Общественности остаётся лишь надеяться на то, что медиа-лидер России не выбросила свои слова о борьбе в пустоту, и Тина Канделаки действительно спасёт традиционные СМИ, ну или хотя бы попытается.