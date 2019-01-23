Путин засадит?: Из-за драки Виторган сядет в тюрьму и лишится «брони» на пост президента – аналитики

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Битва Путина с Виторганом может оказаться куда серьезней, чем драка Богомолова. Какие последствия несёт за собой скандал? Будет ли баллотироваться в президенты 2023-го года Максим? Увидят ли семью Собчак у «престола» России?

О раздоре Ксении Собчак и Максима Виторгана уже давно говорят все и везде. Долгое время пара всё отрицала, высмеивала публично прессу, и высказывались лишь против людей, утверждая, что всё замечательно в их семье. Максим доказывал, что Богомолов ему не конкурент, а лишь деловой партнёр Ксюши, сама же Ксения лишь мило улыбалась с его слов и никак ничего не комментировала. Однако время взяло свое, а правда стала явью.

Сейчас все говорят о драке Виторгана с Богомоловым, но мало кто задумывается о действительно серьезных последствиях, которые могут даже повлиять на политическую ситуацию в России. Аналитики провели возможный исход событий.

Уже не раз говорилось о том, что Ксения Собчак не будет баллотироваться в президенты в 2023 году, но и уходить с политической арены дама не собирается. Ксения говорила, что в выборах ушедшего года на пост президента ей помешали компании, которые велись против неё и ее соратников. Также значительно повлияло то, что она – женщина.

Взвесив все «за» и «против» Собчак выдвинет на пост президента РФ своего мужа, Виторгана. Его мужественность и харизма прекрасно ляжет под политическое начало Ксюши и позволит прорваться в достойную борьбу за власть. Тем более, к тому времени в схватке не будет присутствовать Путин, что значительно облегчит схватку, так как из-за своего отцовства, Собчак занимает место политической элиты страны.

Однако не всё может пройти так гладко, как хотелось бы. Владимиру Путину не хочется видеть среди достойных противников семью Собчак, а причиной тому еще далёкое детство самой Ксении. Ни для кого не является секретом, что Путин был в тесных отношениях с Анатолием Собчак, что, кстати, и повлияло на его политическую карьеру. С детства Ксения часто видела президента около себя, однако с возрастом осознав, что этот, вроде как, близкий человек может лишь загубить её политическую карьеру, она отстранилась от него, началась публичная рознь Ксении, и её, как говорили все ранее, крёстного отца.

Быть может, если бы отношения были сохранены на зачатке их конфликта, Владимир бы с лёгкостью помог взобраться Ксюше на вершину Государственной Думы, тем самым отдав дань уважения её отцу, но всё пошло в точности наоборот и теперь Собчак будут «давить» со всех сторон.

Драка Виторгана с Богомоловым является ярчайшим поводом для того, чтобы посадить его в тюрьму на три года, тем самым лишим этакой "брони" на пост президента РФ. Срок, конечно, небольшой, однако после судимости момент продвижения своей предвыборной кампании будет потерян.

Если Путин действительно увидит конкурента в лице Максима, он с лёгкостью засадит его в тюрьму за проступок, ведь возбудить дело на Виторгана по 112 статье УК РФ можно даже без заявления Богомолова.