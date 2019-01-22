Договорённость Путина с Абэ: Взаимный турпоток к 2023 году должен быть увеличен вдвое

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Его количественное число установлено в 400 тысяч человек. На сегодняшний день за год поездки совершили по 100 тысяч туристов с обеих сторон.

Договорённость Путина с Абэ гласит о том, что взаимный турпоток к 2023 году должен быть увеличен вдвое. Помимо того, намечается развитие связей и по другим сферам. В частности, по студенческим обменам.

Политологи сразу отметили, что для прекрасной половины РФ это не будет представляться интересным. В Японии женщины по сложившимся традициям вообще не имеют никаких прав в сфере бизнеса. Максимум – переводчица.

Как бы то ни было, а Токио в 2017 году пошёл на смягчение въездного режима по отношению к гражданам РФ. Поток туристов из России сразу увеличился на 40%.

Не была забыта и организация специального чартера для тех японцев, которые жили на Курилах до перехода их к СССР. К слову, первый из них уже был в сентябре 2017 года.

Тогда возможностью вылета для посещения могил предков на Итрупе и Кунашире в ходе однодневного визита воспользовались 70 японцев.

Абэ уверен, что эти меры приблизят две страны к тому, чтобы они заключили между собой мирный договор.