Путин и Абэ дали указание наладить на Курилах совместные действия по хоздеятельности

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Теперь ответственным структурам и лицам надлежит исполнение поручений лидеров в «чётком и оперативном» режиме. Сообщение об этом сделал глава Кабмина Японии.

С его слов, Владимир Путин и Синдзо Абэ достигли определённой договорённости по проблеме Курильских островов. Они дали указание наладить на Курилах совместные действия по хоздеятельности.

Абэ сообщил, что для установления доверия между двумя государствами и того, чтобы между ними был подписан мирный договор, нужно совсем немного.

В частности, он отметил внедрение «гуманных мер для того, чтобы бывшие жители этих островов смогли посещать могилы, где покоятся их предки.

Политологи уже отметили некоторую несуразность. Япония отличается долгожителями. Однако вряд ли их осталось столько после окончания Второй мировой, чтобы это представляло существенную проблему.

Путин и Абэ говорили наедине более трёх часов. Видимо, проблема Курил остаётся достаточно актуальной.

То, что России нужен мирный договор с Японией, очень большой вопрос. То, что Абэ нужны подвижки по этой теме, даже не обсуждается. Ответ напрашивается сам собой.