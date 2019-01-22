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История о реальной гибели этого средства сирийской ПВО обрастает всё большими легендами. Особую пикантность им придаёт то, что это оружие было поставлено Россией.

Сейчас сообщается, что «Панцирь-С» в Сирии уничтожил примитивный израильский дрон-камикадзе. Впрочем, сами израильтяне об этом пока молчат. Высказываются мало кому известные «эксперты».

Не исключено, что именно дрон-камикадзе SkyStriker стал причиной уничтожения в Сирии российского комплекса «Панцирь-С». Однако, не стоит забывать и сопутствующие этому обстоятельства, озвученные ранее, в том числе и самими израильтянами.

Исходя из них, следует, что «Панцирь-С» вместе со своим персоналом смог благополучно отбить массированную израильскую атаку ракетами с воздуха. При этом он израсходовал весь свой боезапас. Потребовалась перезарядка, когда он стал совершенно безоружным.

Тут то и совершил свой «подвиг» достаточно примитивный SkyStriker. Возможно, расчёт был именно на это, чтобы унизить ценности и боевые возможности российского вооружения. Оно становится в мире всё более популярным. В отличие от дорогостоящего израильского.

Эксперты уже отметили, что SkyStriker является очень тихоходным аппаратом с боевой нагрузкой, максимум, 10 килограмм. В светлое время суток его можно сбить из обычной винтовки.

Сейчас поди разберись, что поразило «Панцирь-С». Западные СМИ поверят даже если это был обычный автомат «шмайсер», которым стрелял сброшенный парашютист. Видеокадры, однако, говорят о совсем другом.