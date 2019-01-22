Лукашенко хочет получить от Рыбки компромат на Путина - мнение

Сегодня, 18:04

Обычная эскортница, похоже, может стать предметом политического торга. США её значимость не оценила. Белоруссия, похоже, придерживается иной точки зрения.

Как говорится «не было ни гроша». А тут получилась целая секс-битва с оттенком политики. В борьбу за освобождение Рыбки сцепились Путин и Лукашенко, который, видимо, желает получить компромат на оппонента от эскортницы.

Впрочем, Владимир Владимирович Путин, как обычно спокоен и российские правоохранители действуют в соответствии в законами.

Из «участка» уже состоялось освобождение и Насти Рыбки, и её белорусского секс-тренера Алекса Лесли. Обвинения им не предъявили. Откуда же такая «волна»?

Вот тут то «собака и порылась». Президент Белоруссии сразу отметил свою заинтересованность в ситуации, о которой «много пишут». И он сразу же дал поручение о том, чтобы гражданка его страны была освобождена.

Обычная эскортница и столько внимания? Взаимоотношения лидеров Союзного государства сейчас не на самом высоком уровне. Причины этого в этом материале не обсуждаются. Однако, и Путин, и Лукашенко, несомненно, набирают козыри для следующей встречи.

И тут, вот она, красавица. Со своими данными о «страшных тайнах Путина». Чего бы Лукашенко о них и не выслушать. Он обладает своими источниками информации и может их сопоставить.

Вот только сначала нужно совершить освобождение Рыбки и препровождение её в Белоруссию. Вдруг чего полезного и расскажет?