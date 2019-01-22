Может ли эскортница Рыбка знать страшные тайны Путина – мнение

Сегодня, 17:02

На первый взгляд, вопрос вызывает лишь смех и однозначный ответ. Однако, всё может оказаться несколько иным. Имеются некоторые факты.

Вопрос, может ли эскортница Настя Рыбка знать страшные тайны Путина, до сих пор тревожит многих. Однозначно известны лишь некоторые факты.

Первый из них. Никто не подверг сомнению, что она, как минимум, однажды, «отдыхала» в компании его фаворита президента РФ Дерипаски.

Тут другой вопрос, могут ли бизнесмены, даже его уровня иметь допуск к страшным тайнам Путина, который тот, как и любой руководитель Великой страны, безусловно, имеет.

Также не подлежит сомнению, что эта эскортница ну никак не могла попасть в «подружки» (если таковые имеются) Путина и его ближайших друзей. К слову, они пытаются решать судьбы мира и вернуть России заслуженное ей в этом место. Тут не до случайных эскортниц, таких как Рыбка.

То, что Владимир Путин умеет хранить язык на замке, не вызывает сомнения ни у кого. Как и его здоровый образ жизни.

Однако, в сопровождение к Дерипаске Рыбка попала. Была ли то его яхта или его более «мелких» друзей, пока не совсем понятно. Как бы то ни было, она там побывала и могла услышать многое.

Насколько многое, можно только предполагать. Однако, она точно узнала личный номер Дерипаски. Вряд ли кто-нибудь из отдыхающих продиктовал ей его наизусть.

Когда её после этого задержали в Таиланде, где она также решила секс-совершенствоваться, Рыбка через своего адвоката обратилась к дипломату США.

Она проинформировала, что готова предоставить США сведения о страшных тайнах Путина, касающихся политических убийств, в замен на политическое убежище. В противном случае, её, как она сообщала, могут физически уничтожить.

Собственно, что могли ей наболтать расслабленные российские «небожители». Вряд ли это делал Дерипаска. Это следует из того, что миллиардеру не последовала «месть Кремля», о которой так любят говорить на Украине.

Да ничего. Возможно, у Путина и есть страшные тайны, только это уровень не тех, кто собрались на секс-вечеринку на яхте. В России тайны (большие тайны) намного выше денег (даже очень больших денег). То есть Рыбка могла быть свидетельницей лишь обычного мужского пьяного «трёпа о слухах», пусть и кажущихся достоверными.

Представитель США это смог заценить очень быстро, и она осталась в таиландской тюрьме. По некоторым данным, такое «воспитание» ей назначил Дерипаска.

На протяжении всей отсидки, при освобождении, и при возвращении в Россию, она уже ничего не кричала о «страшных тайнах Путина».

Делать себе значимость на этом, глупость женщины, которая, возможно, не вполне уравновешена.

А что знает Путин, знает только он.