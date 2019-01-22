Российский суд отказал в залоге обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану

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Московский городской суд отказал во вторник бывшему морскому пехотинцу США Полу Уилану в предоставлении залога, заявив, что он останется в московском СИЗО до слушания по предварительному заключению в следующем месяце.

Уилан, начальник службы безопасности международного производителя автозапчастей BorgWarner, был официально обвинен в шпионаже и может быть приговорен к 20 годам тюремного заключения. 48-летний Уилан из Мичигана утверждает, что он приехал в Россию, чтобы посетить свадьбу своего друга. Семья отрицает, что он шпион.

Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что обсуждения проходили за закрытыми дверями, так как содержали секретные данные. Федеральная служба безопасности России обвинила Уилана в шпионской миссии, когда он был задержан 28 декабря и заявила, что он пойман с поличным во время проведения шпионской акции. В разработке ФСБ Уилан находился с мая 2018 года, со времени его предыдущей поездки в Россию.

Пол Уилан обвиняется в том, что собирал данные, в том числе, секретные, о деятельности Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ), СВР или ФСБ.

Посол США в России Джон Хантсман посетил Уилана, когда он находился в следственном изоляторе Лефортово. Кроме гражданства США, Уилан также имеет гражданство в Великобритании, Ирландии и Канады.

Владимир Жеребенков, российский адвокат Уилана, сказал, что на флешке его клиента были обнаружены сведения, представляющие государственную тайну. Флешка была изъята при его задержании, но пока неясно, как он ее получил и знал ли он об этом, сообщило Радио Свободная Европа / Радио Свобода.

Жеребенков заявил, что обжалует решение об освобождении под залог и продолжит бороться за освобождение Уилана. Адвокат также заявил, что обвиняемый думал, что ему передали список храмов.

Арест Уилана усилил и без того напряженные отношения между США и Россией. В прошлом месяце гражданка России Мария Бутина признала себя виновной в федеральном суде США по обвинению в шпионаже по иску о признании вины.

Уилан дважды побывал в Ираке вкачестве морского пехотинца, но его карьера закончилась в 2008 году после того, как он был военным судом обвинен в краже и поддельном прохождении проверок.

Бывший морской пехотинец несколько раз посещал Россию и около 10 лет имел учетную запись в социальной сети «ВКонтакте».

Лефортовский суд Москвы 29 декабря санкционировал арест гражданина США до 28 февраля.