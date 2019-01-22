ФБК Навального объявил о вилле в Италии и авто Maybach в собственности телеведущего Соловьева

Сегодня, 15:45

На озере Комо у главного «рупора Кремля» фонд оппозиционера якобы обнаружил недвижимость стоимостью не менее 1 млн евро, и машины за 15 млн рублей.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), которым занимается известный оппозиционный политик Алексей Навальный, сделал очередное громкое заявление. Фонд Навального объявил о вилле в Италии и авто Maybach в собственности телеведущего Соловьева. По данным структуры, существуют даже документы и видео, подтверждающие такие слова и обвинения.

ФБК подчеркивает, телеведущий Владимир Соловьев скрывает виллу на 37 сотках. Основной дом площадью 300 м² с пятью спальнями и сколько же есть и ванных комнат. Общая стоимость итальянской виллы Соловьева оценили в более 1 млн евро, а если точнее, то купили ее за 1,021 млн евро в 2013 году.

Сейчас проходит строительство бассейна на вилле острова Коми. Кроме дорогой недвижимости у «главного рупора Кремля» обнаружили еще и автомобиль Maybach за 15 млн рублей. Ответ не стал ждать себя от Соловьева, телеведущий сообщил, что не является госслужащим или чиновником. Именно поэтому он не обязан давать отчет за свои деньги и недвижимость, появлением которой ФБК Навального хотел «очернить» Соловьева.