«Год Африки» объявили российские продавцы оружия

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Экспортеры оружия из России «возлагают большие надежды» на 2019 год в части большого потока продаж на африканский континент.

Необходимое вооружение, а также военная техника будут поставляться для проведения полицейских спецопераций, а также для мероприятий по борьбе с терроризмом, - отмечают представители «Рособоронэкспорта». По их мнению, оружие российского производства, хорошо показавшее себя в реальных военных операциях, сможет удовлетворить все необходимые цели Центроафриканской республики.

Напомним, не так давно диссонанс в западном СМИ вызвало появление на территории ЦАР российских военных. Кроме этого, не утихла история с убийством в Центральноафриканской республике журналистов из России. В настоящее время есть информация о том, что в ЦАР в ближайшем будущем может появиться российская военная база. Уже сейчас российские инструкторы, якобы, обучают местных жителей тактике ведения боя и обращению с оружием. А сегодня стало известно о смене российского посла в ЦАР. По назначению Владимира Путина, новый посол в Центральноафриканской республике - бывший посол России в Ираке, Владимир Титоренко.