«Ты что такой дерзкий?»: Лавров мог создать образ «жесткого политика» из-за предшественника Козырева по совету Путина

Сегодня, 15:17

Разные политические приемы сделали из «мягкотелого» главы МИД 1990-1996 годов решительного и смелого политика, который не боится и США «нагнуть» за слова в адрес РФ и может пригрозить кнутом, но все же с разрешения Владимира Владимировича.

Известный российский политик Сергей Викторович Лавров на сегодняшний день признанный в мире глава МИД РФ, который получил свою должность не просто так. Его жизненный путь начался с испытаний и все, что он делал, всегда было сделано не только хорошо, а идеально. Сергей Викторович сам построил свою карьеру и будучи коренным москвичом, не пытался выехать на этом. Лавров не только получил профильное образование, но и доказал всем, он не простой парень с улицы. Может от родителей ему передалась тяга в Внешторгу и отношениям с иностранными государствами или же он захотел продолжить династию, наверняка неизвестно. Но в тоже время многие считают Лаврова худшим политиком в России, не стесняясь в сравнениях. Лавров мог создать образ «жесткого политика» из-за предшественника Козырева. Факт, что перед Лавровым на посту главы МИД был Андрей Козырев, который за годы политической карьеры не смог стать таким как и Лавров. Сергей Викторович мог по совету Путина изменить образ, который уже одобряли в США и Европе с России и стать тем, о ком они не подозревали.

Именно после прихода Лаврова представители НАТО перестали звать РФ в свои ряды, хотя все уже было «намази». Возможно, именно Лавров своим характером и решениями смог поставить Европу на колени перед великой Россией и отказаться от «Плана Козырева». Вместо этого Путин и Лавров создали именно то, что сейчас американцы зовут «падшей Россией». А стоит ли так обидно оскорблять желание народа РФ – видимо нет, но этого возможно и сейчас не осознают в США. Лавров с юности вызывал интерес у своих одногодок. Стоит даже вспомнить его феноменальную схожесть с популярным актером Сергеем Бодровым.

Именно такой типаж бунтаря может и отразился на решениях Лаврова уже со временем. Даже его странные и жесткие выходки подчеркивали, с Россией как и с Сергеем Викторовичем нельзя быть нечестным, мнимым и нерешительным.

«Пришел, увидел, победил», - именно так видимо и сейчас делает свою работу политик.

Став на пост главы МИД, Лавров даже попадал в странные и даже «стремные» ситуации, с которых кто-либо другой не только не выплыл, но вообще закончил бы свою карьеру спустя 24 часа. Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром допустил небольшой политический промах и выругался матом. Но этот казус и провал спустя 5 дней забыли все и везде. Почему так произошло, не стоит гадать. Лавров сильный политик и имеет сильный тыл и поддержку в лице Владимира Владимировича Путина, который не раз говорил о своем хорошем отношении к Лаврову. Но это не единственный «прокол» Сергея Викторовича. Визит Лаврова в Монголию остро осудили знатоки дресс-кода, которые сочли неправильным появление политика в синих джинсах.

Продолжение... «Кобзон в политику, а Лавров в музыку»: Глава МИД на пенсии может стать легендарным музыкантом – критик Сергей Викторович способен не только гимн для МГИМО сочинить, наверняка есть заготовки на альбом песен, уверен собеседник. Это еще что, после ругательств в Саудовской Аравии Лавров повторился с «подвигом» и в телефонном разговоре обматерил еще и Дэвида Милибэнда. И это все закончилось тихо и спокойно. Пока многие подумают: «Ты что такой дерзкий, Лавров?», Сергей Викторович продолжает вести переговоры и быть одним из первых политиков, которого боятся и даже опасаются в США и Европе.

Сергей Викторович на сегодня очень опытный и подкованный политик, который помогает России развиваться, но по мнению «политологов» из Запада, не может быть главой МИД. Ну это конечно же их мнение, а вот россияне в восторге от Лаврова, который может не только «нагнуть» США, но и обругать всех матом, пусть и случайно вырвалось, но при этом без последствий.

Таким образом, Сергей Лавров мог создать образ «жесткого политика» из-за предшественника Козырева по совету Путина, но все же именно такой глава МИД и может показать всему миру, кто такие россияне, и что это за страна.