В Сирии Израиль вместо «Панциря» мог уничтожить «Печору»

Сегодня, 14:01

В появившемся в Сети видео заметна массированная ракетная атака этих средств ПВО израильскими ВВС. Также, судя по всему, экипажи этих комплексов защищали воздушное пространство своей страны до конца.

Израиль отрапортовал, что он смог уничтожить в Сирии два «Панциря». Однако, вместо одного из них он мог атаковать «Печору».

В ролике видно, как она активно противодействует целой стае ракет, атакующих её с разных направлений. Их количество было столь велико, что все их сбить не удалось.

Двум крылатым ракетам удалось прорваться к цели. Сначала это получилось у одной, а другая уже «добивала» уничтоженное средство ПВО.

К какому типу оно относилось, до сих пор остаётся загадкой. Некоторые предполагают, что это была самоходная установка «Печора-2М».

Это глубокая модернизация ЗРК С-125, принятой в СССР на вооружение в 1961 году. Сейчас она обновлена цифровыми технологиями и доказала, что может производить успешное уничтожение крылатых ракет и БПЛА.

В то же время, никакое оружие не может считать совершенно неуязвимым.

Это же касается и уничтоженного «Панциря». Тот успешно отбил атаку, расстреляв весь боекомплект. С ним смогли справиться лишь при перезарядке.