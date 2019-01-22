Реинкарнация?: Путин и Николай II - обладатели аналогичных психологических портретов и роста

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После завершения политической деятельности Путина с государством может произойти то же самое, что и при падении Российской империи после расстрела царской семьи Романовых. Об этом свидетельствует историческая закономерность.

Многим известно, что Дмитрия Медведева часто сравнивают с императором Николаем II из-за необычайного внешнего сходства. Но мало кто знает, что нынешний президент России Владимир Путин с приходом к власти, сам напомнил историкам последнего правителя Российской империи. По некоторым данным, Путин и Николай II - обладатели аналогичных психологических портретов и одинакового роста.

Стоит отметить, что у Николая II, как и у Путина рост составлял 170 см - такое совпадение не может не бросаться в глаза, поскольку им обладал из династии Романовых только Пётр III, который не вызывает такого интереса историков к своей персоне. А вот сходство последнего императора с нынешним президентом налицо - некоторые даже убеждены в том, что это настоящая реинкарнация.

Историки отмечают, что помимо роста, правители двух эпох не обладали многословием, никогда не лгали, но и не говорили правду в лицо. С Путиным это стало заметно при общении с журналистами - президент не является обладателем ораторского искусства, поскольку, как и Николай II, может ответить всего несколькими фразами. Помимо этого, историки отмечают, что Путин, как и император из династии Романовых, достаточно строг и жесток, для достижения собственных целей не остановился бы ни Николай II, ни действующий правитель России. К слову, самая длинная речь Николая II уложилась в 35 строк, а Путин, как отмечают журналисты, никогда не идет на зрительный контакт с представителями СМИ, и на их вопросы часто отвечает загадками. Ко всему вышеуказанному, можно добавить склонность к предсказаниям - Путин избегал 14 покушений на свою жизнь, а император не пережил и шестого.

Ни Владимир Путин, ни Николай II не просты в общении - хладнокровность соблюдается даже в тот момент, когда ее можно и не применять. У правителей по психологическому портрету наблюдается жажда всевластия, что в случае с Николаем II привело к развалу Российской империи. Правда, по прогнозам предсказателей, Владимир Путин, благодаря врожденным качествам и наработкам в КГБ, опирается на историю его предшественников, поэтому не допустит повтора такого же сценария и развала государства. Многие экстрасенсы убеждены, что Николай II это и есть Владимир Путин - якобы душа последнего императора вернулась на Землю в лице президента, чтобы исправить ошибки прошлого.

Безусловно, точно утверждать, что это правда нельзя, но похоже, что современная Россия получила копию правителя Николая II, а точнее - ее улучшенную версию.