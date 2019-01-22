«Ложился спать с ружьем»: Путин может обладать даром ясновидения и предчувствовать все попытки покушения

Сегодня, 14:19

Попыток покушения на жизнь Владимира Путина было 14, и, к счастью, ему каждый раз удавалось уйти от смертельной опасности целым и невредимым. Президент признавался, что в начале своей политической карьеры чувствовал, что он в опасности, поэтому ему приходилось использовать экстренные меры самозащиты.

Экстрасенс Эмилия рассказала, что Владимир Путин, вероятнее всего, может обладать даром ясновидения и предчувствовать все попытки покушения на его жизнь. Сочетание таких качеств в правителе страны очень редки, но важны - в любом другом случае, как считает экстрасенс, Путина могло бы и не стать. Именно благодаря своему дару Владимир Путин чувствовал в 90-е годы, что на его жизнь могут покушаться, поэтому ложился спать с ружьем, как он признавался - он чувствовал себя спокойнее.

Оказалось, что дар президенту перешел от его бабушки, Ольги Чурсановой (Путиной), но активизировался после 1991 года, когда Путин, по мнению ясновидящей, почувствовал, что ему необходимо уйти из КГБ - он знал, что его ждет более великое дело, и он в долгу перед Родиной. Экстрасенс Эмилия убеждена, что Путину помогают с того света достигать запланированных целей и его умершие родные с того света - два брата и родители. За ним, как чувствует ясновидица, также стоит и сильный ангел-хранитель, который тоже помогает предчувствовать беду и уберегает от неверных решений.

Продолжение... Реинкарнация?: Путин и Николай II - обладатели аналогичных психологических портретов и роста После завершения политической деятельности Путина с государством может произойти то же самое, что и при падении Российской империи после расстрела царской семьи Романовых. Об этом свидетельствует... Поэтому и не удивительно, что в лихие 90-е Владимир Путин, имея дар ясновидения, ложился спать с ружьем - он знал, что его могут захотеть устранить, но долг перед Россией не давал ему ни малейшего шанса расслабиться. По словам экстрасенса, именно Путин настоял на том, чтобы его самолет Борт №1 в 2014 году летел не перед малазийским «Боингом», а с опозданием, следом за ним. Он мог предчувствовать, что его жизнь в опасности.

Безусловно, трудно посчитать точное количество попыток покушения на жизнь Владимира Владимировича. Но экстрасенс убеждена, что он не повторит судьбу Николая II, который также обладал редким даром ясновидения. Он является посланником высших сил для того, чтобы стабилизировать ситуацию на планете, поэтому, по словам экстрасенса, мессия Путин будет жить еще долгие годы.