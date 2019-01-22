«Дураки уйдут, появятся дороги»: После отставки Медведева премьер Жириновский может вырыть тоннель до Аляски

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В своём Telegram-канале лидер ЛДПР уже как глава правительства строит планы по объединению территорий, в том числе с США путём создания путей сообщения под Беринговым проливом по аналогии с Евротоннелем под Ла-Маншем.

Несмотря на развитие мира в целом и России в частности, афоризм про «две беды» актуален и по сей день. Народ продолжает удивляться дуракам и дорогам, которые, по мнению многих, и являются корнем всех проблем в стране. Если исходить от обратного, то, устранив оба фактора, жизнь в России непременно наладится. Последние соцопросы показывают, что доверие россиян к власти неумолимо падает, а значит жажда перемен среди граждан всё больше нарастает. Уже сегодня за отставку правительства Дмитрия Медведева выступают более половины россиян. В то же время рейтинг к президенту Владимиру Путину пока остаётся высоким, хоть и тянется вниз вслед за доверием народа к правительству.

В этой связи мы уже писали, что глава государства может пойти на решительный шаг и избавиться от балласта в лице нынешнего Кабмина в пользу команды более прогрессивного Владимира Жириновского. Тем более, что лидер ЛДПР давно демонстрирует готовность занять высокий пост, а его позиция по ряду болезненных для россиян вопросов, в частности, по тем же пенсионной реформе и повышению НДС, совпадает с мнением большинства граждан. Жириновский, не отдаляясь от народа, также видит проблемы в кадровом составе и объединении страны. Уже сейчас, как будущий премьер, лидер ЛДПР строит планы по развитию транспортной инфраструктуры, рассчитывая, что дороги появятся, как только «уйдут дураки».

Свои идеи на этот счёт Владимир Жириновский открыто отстаивает на площадке собственного Telegram-канала. В частности, политик уверен, что в первую очередь следует достроить БАМ до Якутска и Анадыря. Также, помимо прочего, лидер «либерал-демократов» видит огромную перспективу и потенциал в строительстве путей сообщения с США. Таким образом, после вероятной отставки Медведева премьер Жириновский может вырыть тоннель до Аляски по аналогии с Евротоннелем под Ла-Маншем. Как альтернативу, Владимир Вольфович предлагает возвести мост через Берингов пролив. «Вот когда сделаем беспересадочный поезд до Вашингтона – тогда наши отношения с Америкой окончательно исправятся. Дороги нас спасут», - пишет политик.

Такой проект в перспективе может понравиться Владимиру Путину. Как известно, Крымский мост смог объединить вокруг себя многих россиян. За процессом «стройки века» с трепетом наблюдали по всей стране, а торжественное открытие автомобильной части вызвало огромный ажиотаж. Вполне вероятно, президент России рассматривает такого рода инициативы, как отличный источник удержания рейтинга и объединяющий фактор. Как известно, Путин уже анонсировал создание моста между РФ и Японией на промежутке Сахалин-Хоккайдо. Предлагаемая Жириновским идея может и вовсе стать одной из ключевых позиций восстановления величия страны, о котором так мечтает президент, ведь ширина Берингова пролива позволяет претендовать такому тоннелю либо мосту на звание самого протяжённого в мире. Это, в понимании Путина, может послужить ещё более мощным толчком к объединению нации и налаживанию международных отношений.