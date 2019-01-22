«Северный поток» поперёк горла»: Пожар в Керченском проливе мог быть предупреждением от США

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Наряду с аварией танкера у берегов Германии, власти которой лоббируют строительство газопровода, трагедия в Чёрном море может служить последним аргументов в борьбе американских финансово-промышленных групп с союзом России и ФРГ.

Накануне вечером в Керченском проливе был зафиксирован крупный пожар на судах «Канди» и «Маэстро», следующих под флагом Танзании. Установлено, что они транспортировали энергоносители, а предполагаемый взрыв произошёл во время перегрузки топлива. На борту танкеров находились граждане Турции и Индии. В Росморречфлоте уже сообщили, что спасены 12 членов экипажей «Канди» и «Маэстро», 10 погибли и ещё 10 считаются пропавшими без вести. У спасателей практически нет надежды на спасение оставшихся людей. О причинах трагедии пока ничего не говорится, вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что практически синхронно в Германии сел на мель танкер Oriental Nadeshiko с девятью тоннами опасного горючего груза на борту. Инцидент произошёл в устье Эльбы в районе Куксхафена. По странному стечению обстоятельств два происшествия имели место быть в России и ФРГ. Вполне вероятно, что оба события могут быть связаны между собой.

Как известно, Москву и Берлин связывают между собой сильные экономические связи, в первую очередь в энергетической сфере. Россия настойчиво строит по дну Балтийского моря «Северный поток-2», продвижение которого активно лоббирует Германия. Появление двух веток газопровода такого масштаба сделает Берлин ключевым энергетическим хабом Европы. В то же время усиление позиций РФ в ЕС, а также вероятный отказ европейских экспортёров от сжиженного газа из США категорически не устраивает Вашингтон. В Штатах не раз заявляли о намерениях всеми силами блокировать строительство «Северного потока-2», который им откровенно поперёк горла. Ввод в эксплуатацию его ожидается уже с начала следующего года и американцы готовы к тому времени даже ввести санкции против европейских компаний и частных лиц, способствующих реализации данного проекта.

Агрессивная риторика представителей США, а также реальные выпады в адрес ЕС могут свидетельствовать о том, что Штаты готовы на всё ради саботажа «Северного потока-2» и не видят граней в данном вопросе. Не исключено, что пожар в Керченском проливе, а также авария у берегов Германии могли быть предупреждением от США для России и ФРГ. Возможно, таким образом представители американских финансово-промышленных групп дают понять, что вопрос торговли СПГ и первенства на рынке Европы для них стоит выше, чем любые законы и моральные принципы. Не удивительно, что по мере продвижения «Северного потока-2» к Германии опасные провокации в энергетическом секторе будут появляться вновь, поскольку отступать магнатам из США просто некуда.