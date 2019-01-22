США могут выступить претендентами на территории Курил и Южного Сахалина – эксперт

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Это может случиться в случае, если Япония признает российский суверенитет над ними. Таковы казусы Сан-Францисского мирного договора от 1951 года, который СССР не подписывал.

Исходя из его положений США, как и ещё 47 других стран, могут выступить претендентами на территории Курил и Южного Сахалина. К такому выводу пришёл эксперт Виктор Кузьминков, работающий в Институте Дальнего Востока.

По Сан-Францисскому договору Япония отказалась претендовать на Южный Сахалин и Курилы. Однако не конкретно в пользу СССР, а «вообще». Далее этот документ гласит, что если Токио при заключении мирного договора даст кому-либо сверх того, что отмечено в этом договоре, то же самое должны получить и остальные подписанты.

Таким образом, заключение мирного договора с Японией может повлечь дополнительные проблемы. Он может быть расценен, как предоставление России (преемница СССР) дополнительных привилегий, не предусмотренных Сан-Францисским договором.

Следовательно, его подписанты будут вправе требовать для себя того же самого.

Эксперт утверждает, что у России, как и у СССР, нет документа, по которым эти территории были получены. Просто так сложилось на исторических основаниях. И в связи с тем, что никто другой пока не предъявлял претензии на Курилы и Южный Сахалин.

Стоит напомнить, что именно США воспрепятствовали Японии заключить договор с СССР после Второй мировой. А затем они заложили под ситуацию «бомбу» в виде Сан-Францисского документа.