«Медведев тянет на дно»: Путин может сделать премьером Жириновского на фоне рухнувших рейтингов

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Принципиальная позиция лидера ЛДПР по пенсионной реформе и НДС позволит новому правительству во главе с ним получить приличный кредит доверия не только у президента России, но и у многих российских граждан.

Владимир Вольфович Жириновский ведёт активную политическую деятельность вот уже более 30 лет. В 1989 году он основал и возглавил Либерально-демократическую партию России, от которой шесть раз выдвигался на выборы президента. Жириновский и его однопартийцы активно предлагают свои пути решения тех или иных проблем в социальной, экономической, гуманитарной сферах, внутренней и внешней политике. В то же время, несмотря на большие политические амбиции и планы, стать президентом Владимиру Жириновскому так и не удалось. Сегодня бессменному лидеру ЛДПР уже 72 года и его шансы встать во главе руководства России постепенно тают. Вместе с тем у политика, возможно, в ближайшей перспективе появится возможность реализовать свои взгляды и видения на посту премьера.

Как известно, в прошлом году в России прошли очередные выборы президента России. Ожидаемо, победу в них одержал действующий глава государства Владимир Путин. Несмотря на то, что его отрыв от ближайших конкурентов, как и прежде, был более, чем внушительным, доверие граждан к персоне президента, а также провластной партии «Единая Россия» в последние годы заметно пошатнулось. К президентской кампании Путин подошёл с багажом серьёзных проблем в разных отраслях, которые пообещал решить уже в связке с новым составом Кабмина.

Многие ожидали, что Владимир Владимирович «отправит в запас» не раз оскандалившегося Дмитрия Медведева, однако в итоге глава государства всё же решил оставить экс-президента руководителем правительства. Его кандидатуру, неожиданно, поддержала и ЛДПР. Владимир Жириновский прямо заявлял, что такая позиция является своего рода «авансом» за включение представителей данной политсилы в состав обновлённого Кабмина. Вместе с тем Медведев ожидания «либерал-демократов» не оправдал и не включил ни одного из них в свою команду. Последующие инициативы нового правительства в итоге были раскритикованы ЛДПР и лично Владимиром Жириновским.

В числе прочего политсила присоединилась к всенародному негодованию относительно повышения Кабмином пенсионного возраста и пересмотре НДС. Фракция ЛДПР в полном составе отказалась голосовать за предложения правительства Медведева, чем заслужила приличную порцию доверия граждан. Отказавшись поддерживать «антинародные» инициативы власти Жириновский фактически противопоставил себя нынешнему премьеру. На фоне рухнувших рейтингов Кабмина это может сыграть ему на руку уже в ближайшее время.

Как показал опрос «ФОМнибус», действия властей за последний месяц вызвали недовольство у 54% респондентов, довольны политикой правительства 40% опрошенных. Эти результаты практически аналогичны тем, что были зафиксированы полгода назад на пике недовольства граждан пенсионной реформой и повышением НДС. До этого подобных антирейтингов у Кабмина не наблюдалось более пяти лет. Вместе с тем, рейтинг доверия к президенту Путину остаётся на достаточно высоком уровне - 62,1%. В то же время в декабре он составлял 64,6%, что, возможно, заставит президента России задуматься, что Дмитрий Медведев действительно тянет его на дно. В то же время возросшее доверие к Владимиру Жириновскому позволят Путину вновь вернуть прежние позиции. Для лидера же ЛДПР это может быть последним шансом по-настоящему проявить себя в большой политике и реализовать нарабатываемые десятилетиями идеи и инициативы. В этой связи вполне вероятно, что Путин может сделать премьером Жириновского на смену дискредитировавшему себя Медведеву, который не воспользовался данным ему весной шансом.