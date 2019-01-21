«Сдает позиции»: Навальный может прекратить оппозиционную деятельность из-за малой эффективности

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Алексей с сентября не проводил митинги и лишь специальные расследования публикуются на его сайте, что свидетельствует о латентной политической борьбе, ведь сам он, видимо, устал «сидеть» по административным претензиям к нему правительства, считают приверженцы оппозиционера.

Алексей Навальный в своем аккаунте в Instagram поделился с подписчиками тем, что у него есть специальная черная стена, на которой можно писать свои идеи, а вот самих идей почему-то нет.

«У меня в кабинете есть чёрная стена. Она покрашена специальной краской - поверхность получается как у школьной доски, можно мелом писать, а потом стирать. Сделали это, чтоб я туда всякие важные и умные вещи записывал. Врать не буду: стена всегда стоит пустой», - написал оппозиционер.

Многие увидели в этом шутку, а кто-то решил, что на самом деле Алексей «сдает позиции» и в последнее время занимается лишь самопиаром, а вот дел существенных каких-то за ним замечено не было. Дело в том, что последний свой митинг Навальный провел 9 сентября против повышения пенсионного возраста. Впрочем, его самого на нем не было, так как прямо перед ним оппозиционера захватили полицейские и отправили в тюрьму якобы с претензиями по нарушениям правил предыдущих общественных собраний. Он просидел в тюрьме больше, чем следовало бы – 50 суток вместе 30, так как после положенного срока ему снова предъявили административные претензии и отправили обратно. Позже он поделился тем, что свобода это действительно хорошо и он очень скучал по своим родным.

Приверженцы его идеи ожидали, по всей видимости, от него новых собраний. Но этого не происходило. ФБК во главе с Навальным делали все новые расследования, но, видимо, только этого подписчикам недостаточно и они считают, что ему стоит более активно проявлять себя.

Возможно, Алексей просто устал сидеть в тюрьме и разлучаться с семьей. Тем более, что перед выборами он хоть как-то мог повлиять на исход событий, ведь это был нужный момент. Сейчас «борьба с режимом» с его стороны идет более латентная и через СМИ, так как открытое противостояние пока неэффективно. Пользователям стоит понять, что большинство расследований, которые он проводит также требуют большого труда и, опять же, опасны для него самого.

Как бы то ни было, Навальный вполне может прекратить оппозиционную деятельность из-за малой эффективности, но это, скорее всего будет лишь на время. Латентное противостояние с помощью интернета и социальных сетей сейчас наиболее безопасно не только для него самого, но и для людей, которые посещают митинги, ведь большинство из них потом страдает от избиений полицейскими или тюремного заключения по административным претензиям.