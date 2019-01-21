Сергей Лавров отрезвил японцев по Курилам: Те назвали его «злым следователем»

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При этом статуса «доброго следователя» удостоился Владимир Путин. Таким образом, в стране Восходящего Солнца вспомнили стандартный полицейский ход.

А дело было лишь в том, что Сергей Лавров отрезвил японцев по Курилам. Те тут же назвали его «злым следователем», прибавив, что они его теперь «побаиваются».

Поводом стала недопустимая риторика, которую озвучил премьер Японии. Её растиражировали по всей стране. В результате множество японцев были убеждены, что Россия по Курилам «уже согласна».

Сергей Лавров отрезвил их, вылив нормальный ушат холодной воды. Как он умеет. Вполне по дипломатически. Глава МИД РФ не сказал ничего нового. Позиция России по этому вопросу является давно известной и неизменной.

Первым делом, Япония должна признать итоги Второй мировой. То есть полный суверенитет России над этими островами. Совместное хозяйствование на них может обсуждаться лишь после заключения мирного договора.

Политологи уже задались вопросом, почему японцы отвели Владимиру Путину роль доброго следователя.

Глава РФ, подводя итоги встречи с премьером Абэ лишь сказал, что, обсуждая мирный договор, стороны будут искать устраивавшую всех формулировку.

И откуда столько грёз. Просто каждый японский премьер клятвенно заверяет, что добьётся от России возврата четырёх островов из состава Курил.

Как жители этой страны за всё время, прошедшее с 1956 года, не поняли, что это безнадёжно, совершенно непонятно.